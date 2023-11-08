Об этом пишет телеграмм-канал "Думская", передает 24 Канал. Украинские правоохранители приведут приговор в действие как только задержат херсонского коллаборанта.
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Дело Сальдо
"Назначить Сальдо Владимиру Васильевичу наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет", – зачитал приговор судья.
Как пишет "Суспільне", суд признал Сальдо виновным в государственной измене. Судебное разбирательство проходило без присутствия обвиняемого, поскольку тот скрывается на временно оккупированных территориях.
Суд признал Сальдо виновным в государственной измене, коллаборационизме и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины,
– отметило издание в своем сообщении.
Напомним, Владимир Сальдо – пророссийский политик. Он трижды возглавлял городской совет Херсона. Является бывшим членом партии ОПЗЖ. В ходе полномасштабной войны России против Украины и оккупации Херсона был назначен так называемым "председателем" администрации. В июне 2022 года получил российское гражданство от оккупационных властей.
Владимир Сальдо: последние новости
- Владимир Сальдо успел приобрести немало активов. В конце августа их конфисковали в пользу страны. В Фонд государственного имущества передали земельные участки, много недвижимости, два автосалона, автомобиль и гранитный карьер на Житомирщине.
- Родные коллаборанта живут за границей. Ранее сообщалось, в частности, мама и дочь Сальдо находятся во Франции. Они являются владелицами ряда компаний, на счета которых могут получать крупные денежные переводы как из Украины, так и из России.
- В июне 2022 года Сальдо получил от оккупантов российский паспорт. Он заявлял, что "это самый желанный подарок в канун дня России". Мол, он мечтает о "будущем Херсона в составе России".