То, что дочь Сальдо не в России или на оккупированной территории Украины, подтверждают журналисты Аналогового телевидения, которые отправились во французский Мантон и нашли семью Сальдо. Более подробно о жизни семьи Сальдо во Франции рассказывает проект 24 Канала "Лицемеры".

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Семью Сальдо нашли в городе Мантон

Мама и дочь живут во Франции на украденные в Украине деньги. Они являются владельцами ряда компаний, на счета которых могут получать крупные денежные переводы как из Украины, так и России.

Сальдо вывез семью во Францию: смотрите видео

Ирина ведет насыщенную, беззаботную светскую жизнь и занимается инвестициями в элитную недвижимость на Лазурном побережье. Это идеальная возможность отмыть и легализовать деньги, полученные ее отцом преступным путем.

Кроме того, госпожа Сальдо из лакшери апартаментов на Лазурном побережье проводила медитации и энергопрактики – учила людей быть "хозяевами жизни". Стоимость одного сеанса – 375 евро. Предварительно она якобы провела "глубокие научные раскопки" с личным ментором в Канаде.

Хорошая жизнь и разные мероприятия дочь Сальдо действительно очень любит. Даже сам Сальдо не всегда был рад такому образу жизни.

Ирина Сальдо удалила свои соцсети

С началом полномасштабной войны Ирина Сальдо удалила свои соцсети, но Интернет помнит все. Нашим журналистам удалось найти посты, на которых отмечена Ирина, фото, где она несколько лет назад позирует на кинофестивале в Каннах, фестивале в Монте-Карло и путешествует, одетая в Channel и Сен Лоран.

30 июня 2022 года она искала уборщицу на виллу в Мантоне.

Когда в июне 2022 года Владимиру Сальдо выдавали российский паспорт, он заявил, что это самый желанный подарок накануне дня России. И пока он мечтает о будущем Херсона в России, его дочь продолжает жить и работать в одной из стран ЕС.