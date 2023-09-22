У Сальдо конфисковали все имущество

Прежде чем перейти на сторону россиян, предатель Владимир Сальдо успел приобрести немало активов. Аналитики VKURSI выяснили, каким имуществом владел коллаборант и какую прибыль ему приносили, передает 24 Канал.

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Все активы предателя Сальдо конфисковали в пользу государства в конце августа. В Фонд государственного имущества передали земельные участки, много недвижимости, два автосалона, автомобиль и гранитный карьер в Житомирской области.

Интересно! Для того чтобы скрыть свое имущественное положение, часть активов предатель Сальдо оформил на бывшую жену и дочь. Именно они являлись конечными бенефициарами ЧАО "Каштан" (гранитный карьер), ЧАО "Дельта Сервис" (транспортная компания), ООО "Бебко-Авто" (сеть автосалонов и СТО) и ООО Конка (организацией отдыха в Херсоне).

Сколько недвижимости было у предателя

В пользу государства у Сальдо конфисковали много недвижимости. Интересно, что в отличие от бизнесов, предатель движимое и недвижимое имущество записывал на себя.

Также у коллаборанта конфисковали его автомобиль – Volvo XC90 в 2020 года.

В Фонд госимущества после конфискации передали следующие активы:

три земельных участка;

гостиница в Херсоне (3279,9 квадратных метров);

апартаменты в Ялте (304,2 квадратных метров);

два паркоместа в Ореанде (Ялта);

здание на три этажа в Херсоне (2143,3 квадратных метров);

здание в Херсоне (236,7 квадратных метров);

квартира в Аренде (135,1 квадратных метров);

квартира в Одессе (128,5 квадратных метров);

квартира в Херсоне (36,8 квадратных метров).

Какие доходы приносил бизнес коллаборанту

Отели

Согласно официальным данным, в гостиничный бизнес коллаборанта в 2021 году принес 86,9 миллиона гривен прибыли. Уже в следующем году во время войны доход обвалился до 4,25 миллиона гривен.

Гранитный карьер

Добыча строительного камня, известняка, мела и другой твердой породы в Житомирской области в 2022 году принесла доход в 2,28 миллиона гривен. Интересно, что предприятие несколько раз имело налоговый долг, поэтому должно выплатить 172 тысяч гривен штрафа.

Транспорт

Что касается ЧАО "Дельта Сервис", то известно лишь данные 2019 и 2020 годов. Тогда бизнес принес доход в 2,17 миллиона гривен и 135 тысяч гривен соответственно. В собственности компании есть 4 дома в Херсоне, из них 3 – в ипотеке.

Автосалоны

В 2020 году "Бебко-Авто" удалось заработать всего 70 тысяч гривен, до этого доход бизнеса был нулевым. Данные за более поздний период отсутствуют.

Компания была официальным дилером Volvo и Ford в Херсоне.

Организация развлечений

ООО "Конка", зарегистрированное на дочь Сальдо (40% собственности), в 2020 году заработало 707 тысяч гривен. Более "свежие" данные отсутствуют. В 2022 году компании аннулировали лицензию на торговлю алкогольными напитками.