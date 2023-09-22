У Сальдо конфисковали все имущество
Прежде чем перейти на сторону россиян, предатель Владимир Сальдо успел приобрести немало активов. Аналитики VKURSI выяснили, каким имуществом владел коллаборант и какую прибыль ему приносили, передает 24 Канал.
Читайте также "Росатом" как инструмент влияния: сколько ядерная отрасль приносит России средств
Все активы предателя Сальдо конфисковали в пользу государства в конце августа. В Фонд государственного имущества передали земельные участки, много недвижимости, два автосалона, автомобиль и гранитный карьер в Житомирской области.
Сколько недвижимости было у предателя
В пользу государства у Сальдо конфисковали много недвижимости. Интересно, что в отличие от бизнесов, предатель движимое и недвижимое имущество записывал на себя.
В Фонд госимущества после конфискации передали следующие активы:
- три земельных участка;
- гостиница в Херсоне (3279,9 квадратных метров);
- апартаменты в Ялте (304,2 квадратных метров);
- два паркоместа в Ореанде (Ялта);
- здание на три этажа в Херсоне (2143,3 квадратных метров);
- здание в Херсоне (236,7 квадратных метров);
- квартира в Аренде (135,1 квадратных метров);
- квартира в Одессе (128,5 квадратных метров);
- квартира в Херсоне (36,8 квадратных метров).
Какие доходы приносил бизнес коллаборанту
- Отели
Согласно официальным данным, в гостиничный бизнес коллаборанта в 2021 году принес 86,9 миллиона гривен прибыли. Уже в следующем году во время войны доход обвалился до 4,25 миллиона гривен.
- Гранитный карьер
Добыча строительного камня, известняка, мела и другой твердой породы в Житомирской области в 2022 году принесла доход в 2,28 миллиона гривен. Интересно, что предприятие несколько раз имело налоговый долг, поэтому должно выплатить 172 тысяч гривен штрафа.
- Транспорт
Что касается ЧАО "Дельта Сервис", то известно лишь данные 2019 и 2020 годов. Тогда бизнес принес доход в 2,17 миллиона гривен и 135 тысяч гривен соответственно. В собственности компании есть 4 дома в Херсоне, из них 3 – в ипотеке.
- Автосалоны
В 2020 году "Бебко-Авто" удалось заработать всего 70 тысяч гривен, до этого доход бизнеса был нулевым. Данные за более поздний период отсутствуют.
Компания была официальным дилером Volvo и Ford в Херсоне.
- Организация развлечений
ООО "Конка", зарегистрированное на дочь Сальдо (40% собственности), в 2020 году заработало 707 тысяч гривен. Более "свежие" данные отсутствуют. В 2022 году компании аннулировали лицензию на торговлю алкогольными напитками.