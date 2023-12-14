Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, прокомментировав ситуацию на левобережье Херсонщины.

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Что происходит на левобережье Херсонщины

Как предположил Мусиенко, на левобережье Херсонщины находится около 60 тысяч личного состава врага. Им не удается вытеснить украинских защитников, которых гораздо меньше на этом участке.

Конечно, Силам обороны Украины сложно продвигаться в таких условиях. Но они наносят мощные потери врагу на этом направлении.

Россиянам там очень тяжело. Они ведут, скажем так, безуспешные боевые действия. Враг подтянул дополнительные силы, но они не могут вытеснить украинскую группировку на правый берег Херсонщины. Там действительно тяжелые бои. Но россияне несут серьезные потери. Кто там только не побывал. В том числе и 810 бригада морской пехоты оккупантов. Приходят и несут потери,

– сказал Мусиенко.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о пребывании украинских военных на левобережье Херсонщины 17 ноября. Тогда он поблагодарил их за движение вперед.

Ситуация на левобережье Херсона: коротко