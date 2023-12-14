Об этом сообщила глава объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. в эфире марафона "Единые новости". Чиновница подробно прокомментировала последние новости одного из самых непростых направлений.

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Что известно о ситуации на левобережье

По словам Гуменюк, даже в непростых погодных условиях Силам обороны удается наносить врагу потери, используя ударные беспилотники и артиллерию. Оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения из занятых на левом берегу Днепра позиций, но успеха не имеют.

"Позиции удержаны, ни одна не сдана, несмотря на то, что враг время от времени продолжает штурмовать позиции и пытаться выбивать нас из занятых территорий", – сообщила пресс-офицер.

Это стало возможным благодаря исключительному мужеству украинских военных, задействованных на этом участке фронта. Они ведут борьбу против нескольких десятков тысяч оккупантов, сосредоточенных на этом направлении, ежедневно уничтожая личный состав противника.

Впрочем, после потери нескольких тысяч военных в боях на левобережье агрессор стал действовать осторожнее. Враг, по словам Гуменюк, начал экономить на технике, и если и идет на штурм, то пешком.

Своими действиями на левом берегу Днепра Силы обороны пытаются усложнить логистику захватчиков в Херсонской области, в частности – пути поставки оккупационной группировки из Крыма. Российские подразделения на этом направлении пытаются закрепиться на второй линии обороны, которая защищена бетонными сооружениями.

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