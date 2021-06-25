В Черном море 23 июня прошли совместные учения Украины, США и Великобритании. Силы специальных операций тренировались на британском эсминце "Дефендер".

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Что известно о "Дефендере"?

Это – ракетный эсминец типа 45 (класса Деринг) Королевского военно-морского флота Великобритании. Этот класс считается британским флотом лучшими кораблями противовоздушной обороны в мире. Эсминец предназначен для охраны авианосцев на переходе морем, обеспечения противовоздушной (ПВО) и противолодочной (ПЛО) обороны, борьбы с надводными кораблями противника, нанесения ударов по береговым целям.



13 июня 2021 года появились сообщения о прохождении "Дефендером" и нидерландским фрегатом HNLMS Evertsen Босфорского пролива для участия в совместных действиях в составе Британской авианосной ударной группы 21 для демонстрации британских обязательств, поддержки свободы навигации и заверения партнеров – Грузии, Украины и Румынии – в поддержке со стороны Британии и НАТО.



18 июня 2021 года оба корабля зашли в Одессу.



21 июня в Одессе на борту эсминца "Дефендер" украинская и британская стороны подписали меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

После этого британский военный корабль отправился из Одессы в один из портов Грузии. Как объясняет руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, на этом пути международный коридор в районе Севастополя немного пересекает 12-мильную зону временно оккупированных территориальных вод Украины. По его словам, эсминец несколько срезал эту линию.

Позже российские СМИ начали распространять заявление Минстерства обороны России о том, что были вынуждены открыть предупредительный огонь по британскому кораблю, чтобы заставить его уйти из "российских территориальных вод". В ответ британцы заявили, что не заметили никаких препятствий для своего судна со стороны россиян.

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Кто и что заявлял в этой запутанной истории и что это значит – разбирались журналисты 24 канала.

Что Россия рассказывала о "Дефендере"?

Что российские военные устроили "героическую оборону Крыма" и "отогнали" британский эсминец от полуострова.

По данным российских СМИ, вблизи мыса Фиолент в аннексированном Крыму российский патрульный корабль открыл предупредительный огонь по ракетному эсминцу королевского военно-морского флота "Дефендер".

Эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы РФ. На предупреждение не отреагировали,

– говорилось в заявлении Минобороны России.

По информации издания "Крыминформ", после этого российский бомбардировщик Су-24М открыл предупредительный огонь. Только после использования российскими бомбардировщиками четырех осколочно-фугасных авиабомб, как сообщает контролируемое оккупантами издание, в 12:23 эсминец покинул свое место пребывания.

Что ответила Великобритания на ситуацию с эсминцем "Дефендер"?

Минобороны Великобритании заявило, что не заметило, чтобы Россия каким-то образом мешала их кораблю в Черном море.

В Британии отметили, что корабль выбрал прямой международно признанный маршрут между Украиной и Грузией. И проходил в украинских территориальных водах.

Никаких предупредительных выстрелов по HMS Defender не было. Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход территориальных вод Украины в соответствии с международным правом,

– отметили в ведомстве.

Корабль военно-морских сил Великобритании видел "учения со стрельбой", но в сторону корабля или по пути его прохождения никто не стрелял. "Мы не подтверждаем утверждение, будто по пути следования корабля были сброшены бомбы", – заявили в ведомстве, опровергнув утверждение России.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес добавил, что утром 23 июня эсминец "Дефендер" совершил "обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море". Традиционно для этого маршрута корабль вошел в международно признанный коридор разделения движения и безопасно вышел из него в 09:45 по Гринвичу.

"Как обычно, российские суда отслеживали его проход, а его экипажу стало известно об учениях неподалеку", – сказал он.

Сначала комментарии британской стороны восприняли буквально – на эсминце не увидели вообще ничего из описанного россиянами. Однако потом стало понятно, что британцы видели российских военных, но не восприняли их как угрозу.

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Это стало ясно после рассказа корреспондента BBC Джонатана Била, который был на борту эсминца. Он видел, что британский корабль преследовали более 20 самолетов и два катера береговой охраны. По его словам, экипаж находился на боевых постах, приближаясь к южной оконечности оккупированного Россией Крыма, а системы вооружения на борту эсминца Королевского флота уже были загружены.

Капитан настаивал, что ему был только нужен безопасный проход по международно признанному судоходному пути. Два российские корабли береговой охраны, которые преследовали военный корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент одно из российских судов приблизилось до 100 метров,

– рассказал журналист.

Он добавил, что по радиосвязи звучали все более враждебные предупреждения, в том числе следующее: "Если вы не измените курс, я буду стрелять".

Что это значит?

Что Россия будет продолжать использовать все более провокационную политику в отношении оккупированных ею украинских регионов и в дальнейшем.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, есть несколько вариантов, что могла означать эта история:

Реакция РФ на только что достигнутые договоренности украинско-британского морского партнерства (подписаны на борту HMS Defender 21 июня 2021 года в Одессе). Попытка РФ сорвать учения "Си Бриз-2021", которые начинаются 28 июня. Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года. Информационно-психологическая операция скорее с прицелом на осенние выборы в РФ.

Бывший представитель президента Украины в оккупированном Крыму Борис Бабин также отметил, что этим инцидентом Россия "впервые с 2018 года проводит с полуострова прямую силовую операцию или заявляет о ее проведении". Это означает, что Россия будет препятствовать любой активности других государств в Черном море. И НАТО нужно сформулировать достойный ответ на стратегическом уровне.

Вместе с тем, как отметил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, эта ситуация показала: британцы демонстративно не признают ни нарушения международного морского права, ни оккупации Крыма.

Своим поступком они лишний раз подтвердили, что Крым и его территориальные воды – это Украина.

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Но это не значит, что Украине можно не учитывать этот инцидент. Как сказал министр обороны Таран, исходя из сегодняшнего развития событий, Украина должна готовиться к разным сценариям.