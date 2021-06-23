Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море".

Заметьте Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze в Черном море

Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика России в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам,

– заметил политик.

"Обстрел" британского эсминца: главное