Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море".
Заметьте Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze в Черном море
Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика России в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам,
– заметил политик.
"Обстрел" британского эсминца: главное
- В акватории Черного моря 23 июня состоялись совместные учения сил специальных операции Украины, США и Великобритании. Спецназовцы тренировались на британском эсминце.
- Впоследствии Россия сообщила, что якобы открыла предупредительный огонь по Defender. Минобороны страны-оккупанта объяснил такие действия тем, что британский эсминец якобы вошел в "российские территориальные воды".
- Минобороны Великобритании тем временем опровергло обстрел. Ее пресс-служба сообщила, что Россия не открывала огонь по кораблю Королевского флота.