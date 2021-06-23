Российские дипломаты заявили, что "масштабность и четко агрессивный характер учений Sea Breeze никоим образом не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе".

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Россия просит США отказаться от участия в Sea Breeze

По мнению посольства России, учения повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве.

Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море,

– отметили в посольстве.

К слову, ранее официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил журналистам, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений Sea Breeze.

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