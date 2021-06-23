Російські дипломати заявили, що "масштабність і чітко агресивний характер навчань Sea Breeze жодним чином не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні".

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Росія просить США відмовитися від участі у Sea Breeze

На думку посольства Росії, навчання підвищують ризики ненавмисних інцидентів та заохочують мілітаристські настрої в Києві.

Наполегливо закликаємо США і їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій у Чорному морі,

– зазначили у посольстві.

До слова, раніше офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков заявив журналістам, що російські військові уважно простежать за підготовкою і проведенням навчань Sea Breeze.

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