Про те, що в Україну начебто під прикриттям доставляють зброю з країн НАТО, заявив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков.

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Росія про зброю НАТО в Україні

Під прикриттям проведення навчання планується доставити сучасне озброєння, боєприпаси та матеріальне майно для українських військ,

– зазначив Конашенков.

За його словами, цю зброю, як і в попередні роки, скерують "українським військам і націоналістичним формуванням, дислокованим поруч з непідконтрольними Києву районами в Донецькій і Луганській областях".

Техніку, додали у Росії, мають привезти в Україну під час навчань Sea Breeze, які заплановані на період з 28 червня по 10 липня.

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