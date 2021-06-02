О том, что в Украину якобы под прикрытием доставляют оружие из стран НАТО, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Россия об оружии НАТО в Украине

Под прикрытием проведения обучения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск,

– отметил Конашенков.

По его словам, это оружие, как и в предыдущие годы, направят "украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областях".

Технику, добавили в России, должны привезти в Украину во время учений Sea Breeze, которые запланированы на период с 28 июня по 10 июля.

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