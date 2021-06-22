В 2021 году в соревнованиях примет участие рекордное количество стран. Учения начнутся уже на следующей неделе.
Интересно Британия и Украина будут строить военные корабли и базы для отечественных ВМС
Подробнее об учениях в 2021 году
Участие в тренировках примут 32 страны с 6 континентов. Также привлекут:
- 5 тысяч военных;
- 40 самолетов;
- 32 кораблей;
- 18 команд специальных операций и дайвинга.
По словам американских дипломатов, соответствующие учения способны усиливать морскую безопасность, повысить совместимость и обеспечить мир в регионе.
Что известно о Sea Breeze
Тренировки совместно организуют Украина и Соединенные Штаты Америки. Наше государство предоставляет инфраструктуру Черноморского побережья, в частности военную и гражданскую. В то же время США оказывают финансовую поддержку.
Участники Sea Breeze во время учений отрабатывают маневры на суше, в воздухе, в море и под водой. Отметим, что в мероприятии принимают участие военные из государств Черноморского региона, кроме России.