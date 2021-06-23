Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що "саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі".

Зауважте Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze у Чорному морі

Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика Росії у Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам,

– зауважив політик.

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