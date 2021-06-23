У британському оборонному відомстві зокрема зазначили, що країна-агресор не здійснювала попереджувальних обстрілів по курсу есмінця "Дефендер".
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"Корабель Королівського флоту здійснює мирний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права", – йдеться у заяві.
Військові Великої Британії вважають, що Росія проводила стрілецькі навчання у Чорному морі та надавала попередження про свою діяльність морській спільноті.
Жодного пострілу в HMS Defender здійснено не було, і ми не визнаємо твердження про те, що по його курсу було скинуто бомби,
– додали у міноборони.
Заява міністра оборони Британії
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що вранці 23 червня есмінець "Дефендер" здійснив "звичайний транзит з Одеси до Грузії через Чорне море".
За його словами, для цього маршруту звиклим є те, що "корабель увійшов у міжнародно визнаний коридор розділення руху та безпечно вийшов з нього о 09:45 за Гринвічем".
Як звичайно, російські судна відстежували його прохід, а його екіпажу стало відомо про навчання неподалік,
– додав Бен Воллес.