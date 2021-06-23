Натомість в Міноборони Великої Британії заявили, що "жодних пострілів" в напрямку "Дефендер" здійснено не було. Речник української делегації ТКГ розповів, що "російські прикордонні сторожові кораблі відкрили попереджувальну стрільбу".
До теми Російські військові відкрили вогонь по есмінцю Британії в Чорному морі
Арестович заявив, що України формує позицію щодо "обстрілу"
Олексій Арестович написав, з посиланням на російські ЗМІ, що нібито прикордонні сторожові кораблі Росії відкрили попереджувальну стрільбу в сторону есмінця Великої Британії, а також бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбоскидання".
Військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з цього питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій,
– заявив Арестович.
Він також нагадав, що так звані "територіальні води Росії в районі мису Фіолент" – це територіальні води України.
Ба більше, сказав, що збройний інцидент в територіальних водах України – це серйозне порушення міжнародного права в міжнародних навчаннях.
Ймовірний "обстріл" британського есмінця "Дефендер": останні новини
- У Міноборони Росії заявили, що росіяни відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер". Там заявили, що судно нібито увійшло в "російські територіальні води".
- Згодом вони оприлюднили маршрут есмінця та розповіли деталі інциденту. Нібито есмінець на 3 кілометри увійшов у так звані "територіальні води Росії."
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав інцидент з британським есмінцем у Чорному морі наочним доказом української позиції. Росія вкотре продемонструвала свою провокативну політику.
- У Міноборони Великої Британії спростували обстріл. Його пресслужба повідомила, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту.