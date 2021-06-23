В британском оборонном ведомстве в частности отметили, что страна-агрессор не осуществляла предупредительных обстрелов по курсу эсминца "Дефендер".

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"Корабль Королевского флота осуществляет мирный проход территориальными водами Украины в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении.

Военные Великобритании считают, что Россия проводила стрелковые учения в Черном море и предоставляла уведомления о своей деятельности морскому сообществу.

Ни одного выстрела в HMS Defender произведено не было, и мы не признаем утверждения о том, что по его курсу были сброшены бомбы,

– добавили в Минобороны.