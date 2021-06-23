Сразу хочу напомнить, что Крым является территорией Украины, оккупированной РФ, а потому, никакую границу эсминец, находящийся в гостях у Украины, не нарушал. Но, даже не о том, речь.

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Россияне решили, в весьма агрессивной форме эсминец прогнать с оккупированных вод и сначала российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а затем российский фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание четырьмя ОФАБ-250 по курсу движения HMS Defender.

И вот тут, самое интересное…

Дело в том, что эсминцы Тип-45 на сегодняшний день являющиеся самыми современными боевыми кораблями ВМС Великобритании, заточены именно на ПВО.

Эти эсминцы оснащены одной из лучших в мире РЛС с активной ЦАР S1850, способной обнаруживать объекты, в том числе малоразмерные и малозаметные, на расстоянии до 400 км, как в атмосфере, так и ближнем космосе. Причем одновременно данные РЛС способны отслеживать до 1000 целей.

Что же до вооружения, то в распоряжении HMS Defender имеются зенитные ракеты малого и среднего радиуса действия Aster 15, с дальностью поражения целей до 30 км, и ракеты Aster 30, с дальностью поражения цели до 120 км.

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То есть, против современного корабля, призванного обеспечивать ПВО группам кораблей, в частности АУГ, отправили "напугать" ведро с болтами Су-24М, который система ПВО эсминца могла сбить банально в момент его взлета? Даже не смешно.

Во всей этой истории интересным будет услышать комментарии самих же британцев, поскольку российская версия не только изобилует чрезмерным количеством манипуляций, но и некой нервной, психической бравадой, объяснение которой лишь одно – у кого-то сегодня в Крыму, кое-что сжалось до размеров иголочного ушка.