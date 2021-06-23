До речі, ще й банально написана – відчуття, що нарізка з промов та заяв. Всі ті ж міркування про "Європу спільних цінностей", хоча європейські цінності та російські скрепи походять з різних світів.

Цікаво Путін торкнувся Байдена й подобрішав

Теза про "організований американцями переворот на Майдані" демонструє слабкість. Інакше для чого було робити "зачистку" структур Навального?

У Москві теж американці хотіли організувати переворот?

Але головна теза – проти розширення НАТО і за те, що безпека можлива "тільки з Росією". Ми вже бачили, яка "безпека" можлива з Росією, починаючи з "зелених чоловічків".

Путін знову згадав про "американський переворот" на Майдані / Фото 24 канал

Важливо Путін опустився на п'яте місце

Далі краще не буде

Я б радив Зеленському теж статтю написати. Жорстку, нормальною мовою, без нудотних спічрайтерів. Таку, щоб в Євросоюзі захотіли прочитати. Путіну зараз звісно не варто на всю цю пропаганду відповідати, але на 30-річчя Незалежності зайде.