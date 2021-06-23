В районе поселка Лозовое, на собственных же минах подорвалось 3 туловища (подорвались наглухо...). Орко-командование через СЦКК запросило у наших "режим тишины" для эвакуации тел погибших и "вроде как" еще раненых…

Интересно Лукашенко сделали неприятный сюрприз

Таковой режим они получили…

К месту подрыва выдвинулась еще одна, на этот раз официальная эвако-группа и.… Как нетрудно догадаться… Тоже подорвалась на тех же закладках… В результате – еще 4-е примата отправились в страну "вечной охоты" и "не кончающегося бухла..."

Итоговый счет – 7:0 в пользу противопехотных мин…

Самое интересное, что данное минное поле было установлено... самими бабуинами и потому выпиливание в*то-приматов, как бы обошлось без участия Вооруженных Сил Украины... Так сказать, имело место – самовыпиливание орков…

Ну как бы, это все-таки война, на которой как бы всякое бывает, в том числе и самоподрывы... Ничего необычного тут, как бы нет... И у нас такое тоже случалось… В общем, прошло какое-то время, них*ра не смеркалось…

И вот тут, какому-то "продвинутому" гамадрилу из числа "информационных Абизян" Кремля на Бомбасе пришла в голову просто-таки "гениальная" идея… А давайте замутим с этими подрывами "нападение украинской ДРГ"... Так сказать, нагоним жути и гальванизируем чувство ненависти у "нарядных милиционэроф" к проклятым украинским карателям... которое в последнее время, стало как-то "размываться"…

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Предложено – организовано…

Сначала некто "репортер Руденко", а вслед за ним – более известный "информ-упорант" с погонялом "венкор Котенок" прямо с места в карьер стартанули с "новостью, взывающей к отмщению"… А далее понеслось по всем страницам и весям... тут вам и "подлый минометный обстрел со стороны укров" и "внезапное нападение на эвако-группу из засады...", ну и так далее.

С конкретным способом убиВствА своих "вато-братьев" подлыми "украми" эти бойцы кремлевского информационного фронта определились не сразу. Удивляюсь – как они не додумались сообщить о "коварной атаке" украинского дрона типа Байрактар... было бы более эпично…

Но смысл, всех этих тухлых со всех сторон "новостей" при этом оставался неизменным – мол, украинские каратели подло и исподтишка организовали смертоубиВство "наших боевых товарищей"...

В конце концов, остановились на версии о том, что хунто-диверсанты, в нарушении всех "ранее достигнутых договоренностей" скрытно проникли, так сказать, на прилегающую к позициям благородных защиТнегоФ Бомбаса територии, позаминировали там вокруг все к х*рам собачим... и так же скрытно удалились, тихонько потирая ручонки в своей злобе и коварстве…

В общем, спешите видеть... х*нта опять провоцирует…

Для нагнетания... в сии опусы, инфо-приматы даже поднапустили "немного эмоций"… Тут тебе и "слезы родных, которых не пускали к телам погибших"... и даже "беспомощные взгляды сослуживцев", вынужденных "сдерживать свои эмоции от бессилия и невозможности защитить себя и близких, ведь есть приказ соблюдать перемирие..." Ну и красочные фотоиллюстрации с мешками для перевозки трупов…

Более того, в отдельных постах и сообщениях наблюдается даже некое "фрондерство". Мол... "пока не будет жесткой ответки, люди продолжат погибать..." Такие, так сказать... "невиннные намеки на пошлые обстоятельства..."

И все бы ничего... к горячечному бреду "разговаривающих АбизяноВ" Бомбаса все уже как бы привыкли... Но вот, что интересно…

Совершенно недавно "раскосый таежник Кужугет", выступая на международной конференции по безопасности в Москве... В своем тексте задвинул настойчиво несколько, скажем так, неоднозначных и достаточно дискуссионных тезисов и мыслей…

Среди прочего его бреда – содержалось утверждение (причем, неоднократно повторенное) о том, что это именно Украина провоцирует войну на Донбассе... И даже некий пример привел о том, что "последний из них", когда Кремль двинул к нашим границам х*рову тучу своих орков, тоже был "результатом провокаций украинских властей"…

Вот я и думаю... Как-то "очень вовремя" три орка выперлось на то самое собственное минное поле, а всякие информационные песи-головцы тут же "заскулили" об "очередных провокациях Киева"... Да еще и с фоточками и "репортажами" прямо с места события…

Уж, не выпер-ли этих приматов побродить по собственным минам... Кто-то другой, с более существенными звездами на погонах... Причем далеко не случайно… А? Ну, что бы эти самые "провокации" были позабористее, да поувесистее... С трупами и другими впечатляющими прибамбасами..?