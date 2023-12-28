Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, наголосивши на тому, що у Європі створились декілька коаліцій, дії яких спрямовані на посилення підтримки України. Також вони докладають зусиль, щоб послабити військовий потенціал Росії.
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Україна – стратегія для Німеччини
Насамперед Німеччина взяла на себе лідерство у військовій допомозі Україні. Також саме вона просувала рішення розпочати переговори з Україною про вступ нашої держави до Євросоюзу.
Головний перелом у війні у грудні відбувся не в Мар'їнці, а в Брюсселі. Саме Німеччина відправила "зробити каву" Віктора Орбана під час голосування в Європейській раді щодо переговорів про вступ України в ЄС,
– наголосив політтехнолог.
Цей крок Німеччини означав, що для неї Україна – це стратегія. Заради української держави, на думку Шейтельмана, Берлін готовий нарощувати воєнне виробництво. Це також означає, що Україна стає стратегією для усього Європейського Союзу.
"Німеччина почне будувати нові воєнні заводи, з'являться замовлення на виробництво нової техніки. Старе ж озброєння та техніку Німеччина зможе передати Україні", – підкреслив він.
Допомагають завдавати ударів по флоту Росії
Також Велика Британія та Норвегія створили коаліцію допомоги Україні – морську. Саме у співдружності з цими країнами ЗСУ ліквідує російський Чорноморський флот.
Велика Британія імовірно передає Україні розвідувальні дані, які допомагають здійснювати операції на кшталт тої, що відбулась 26 грудня в Феодосії – атака російського ВДК "Новочеркаськ".
Крім того, ще одну коаліцію на підтримку України, до якої входять країни Балтії, очолює Польща. Саме Варшава підтримує Київ у тактичному сенсі.
"Майже всі постачання західного озброєння та техніки йдуть в Україну саме через Польщу. Також через неї йшла військова допомога ЗСУ з Південної Кореї", – підкреслив Михайло Шейтельман.
Більше про підтримку України з боку країн Європи
- Концерн Rheinmetall на замовлення уряду Німеччини має виготовити десятки тисяч артилерійських боєприпасів для ЗСУ. Постачання снарядів має відбутися у 2025 році, проте контракт стікає у 2029-му. Сума контракту сягає 142 мільйони євро.
- Також Україна та Велика Британія найближчим часом підпишуть пакт про безпекові зобов'язання строком на 10 років. Відповідно до нього Лондон має підтримувати Київ у боротьбі проти Москви.