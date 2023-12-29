Он отметил, что оккупанты могут повторять подобные атаки по Украине в будущем. Ведь они накапливали средства для того, чтобы пускать их по территории нашего государства.
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Умеров прокомментировал массированную атаку россиян по Украине
Министр обороны подчеркнул, что многие месяцы россияне накапливали ракеты именно для того, чтобы осуществить комбинированный массированный обстрел Украины. В частности, оккупанты ударили по жилым домам, торговым центрам, больницам, по мирным украинским городам.
Умеров отметил, что этой ночью захватчики использовали аэробаллистические, баллистические, крылатые, зенитно управляемые ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед". По словам министра, ракеты Х-101/Х-505 оккупанты запустили из 18 стратегических бомбардировщиков.
Это самая массированная атака с воздуха за эту войну. Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что нет другой цели, кроме террора, кроме убийств, кроме геноцида украинцев,
– написал Умеров.
Он отметил, что за каждое из этих преступлений будет справедливое наказание. Умеров также поблагодарил каждого солдата и офицера наших сил ПВО, которые "собственным профессионализмом срывают коварные планы врага сломить нашу волю к борьбе до победы".
"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", – подчеркнул министр.
В то же время глава Минобороны заверил, что со своей стороны министерство продолжает работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.
В Украине снова звучала воздушная тревога
- После массированной ночной атаки днем 29 декабря в Украине снова раздавались сигналы воздушной тревоги. В большинстве областей Украины была угроза ракетной опасности.
- В результате взрывы услышали в Черкасской области. Впоследствии громкие звуки раздались и в Сумской области. По предварительной информации, там работала украинская ПВО по вражеским объектам.
- По предварительным данным, россияне могли пустить ракеты Х-23/Х-59/Х-33. Уже в 15:51 раздался отбой воздушной тревоги.