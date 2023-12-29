Эти ракеты российские захватчики могут запускать как с кораблей, так и с подлодок. Потому украинцев призывали максимально внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Интересно Россия атаковала Украину бомбардировщиками Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Россия вывела в Черное море носители "Калибров"

В Военно-морских силах ВСУ рассказали, что в Черном море находится 8 вражеских кораблей. Среди них есть 3 носителя крылатых ракет "Калибр".

Общий залп (носителей ракет "Калибр" в Черном море – 24 Канал) – до 20 ракет,

– говорится в сообщении ВМС.

Военные также рассказали, что в Азовском море находится 1 вражеский корабль, там нет носителей ракет "Калибр". Кроме того, в Средиземном море сейчас есть 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя "Калибров", общий залп каких во время атаки может составить до 16 крылатых ракет.

Представители Военно-морских сил также отметили, что за последние сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: к Азовскому морю – 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор, к Черному морю – 32 судна, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Обратите внимание! Военно-морские силы отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации.

Оккупанты совершили массированную ракетную атаку Украины