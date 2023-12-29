Ці ракети російські загарбники можуть запускати як із кораблів, так і з підводних човнів. Тому українців закликали максимально уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Цікаво Росія атакувала Україну бомбардувальниками Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів"

У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, що наразі в Чорному морі перебуває 8 ворожих кораблів. Серед них є 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Загальний залп (носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі – 24 Канал) – до 20 ракет,

– мовиться у дописі ВМС.

Військові також розповіли, що в Азовському морі наразі перебуває 1 ворожий корабель, там немає носіїв ракет "Калібр". Крім того, в Середземному морі зараз є 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії "Калібрів", загальний залп яких під час атаки може скласти до 16 крилатих ракет.

Представники Військово-морських сил також зазначили, що за останню добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 12 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор, до Чорного моря – 32 судна з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зверніть увагу! Військово-морські сили зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні