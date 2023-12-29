Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил. Юрій Ігнат наголосив, що ворог завдав масованого удару різними засобами повітряного нападу, передає 24 Канал.

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"Все було в повітряних цілях ворога"

Речник Повітряних сил зауважив, що мішенню ворога була Україна.

Стільки червоного на наших моніторах, а червоне – це ворожі цілі, ну дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях, на всіх напрямках фактично. Спершу "Шахедами" вели, власне, розвідку боєм окупанти. Далі вже пустили ракети різних типів,

– підкреслив Ігнат.

Традиційно ворожі ракети кружляли, обходячи потенційні місця, де їх можуть збити. Таким чином заходили на ціль. Могли просто облетіти по кругу область й зайти з іншого боку, а не з того, звідки залітали.

Таким чином ворог застосовує і "Шахеди", і ракети, наголосив речник Повітряних сил.

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Чим саме окупанти вдарили по Україні

Юрій Ігнат зауважив, що фактично ворог випустив усе, мабуть, не було лише "Калібрів". Росіяни атакували "Кинджалами", балістикою, С-300, крилатими ракетами, "Шахедами", Х-22 або Х-32.

Також агресор застосував для масованого удару близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Попередньо, ракет Х-101, Х-555 традиційно.

"Ворог завдав потужного удару. Є збиття по регіонах. На жаль, є і постраждалі. Про це, коли буде готовий підсумок бойової роботи, буде повідомлено пізніше", – підкреслив речник.