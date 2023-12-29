Наразі відомо про одного загиблого. Кількість поранених на 9 ранку зросла до 11. Що відомо про постраждалих, пише 24 Канал.

Важливо У Дніпрі є загиблі й постраждалі внаслідок ранкової атаки

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України, вибухи та наслідки ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

У Харкові є жертва та поранені

Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула – чоловік близько 35 років,

– повідомив очільник ОВА.

Також Олег Синєгубов розповів, що ще 8 людей зазнали поранення. Їм надають допомогу медики.

Оновлення. Кількість поранених внаслідок ракетних ударів по Харкову збільшилася до 11. Про це о 09:20 повідомив голова ОВА.

Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури міста. Зокрема, постраждали медична установа, склади, цивільні підприємства. Дані уточнюються.

Речниця ОВА Олена Шаповал повідомила, що двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

Раніше в ефірі телемарафону міський голова повідомляв, що поранені в лікарні. Рятувальники розбирають завали.

Ігор Терехов писав про три хвилі ударів по Харкову. Внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення Нової пошти, виробничі підприємства.

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