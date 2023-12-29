Пока известно об одном погибшем. Число раненых на 9 утра возросло до 11. Что известно о пострадавших, пишет 24 Канал.
Важно В Днепре есть погибшие и пострадавшие в результате утренней атаки
В Харькове есть жертва и раненые
На данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб – мужчина около 35 лет,
– сообщил глава ОВА.
Также Олег Синегубов рассказал, что еще 8 человек получили ранения. Им оказывают помощь медики.
В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры города. В частности, пострадали медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются.
Пресс-секретарь ОВА Елена Шаповал сообщила, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в эфире телемарафона городской голова сообщал, что раненые в больнице. Спасатели разбирают завалы.
Игорь Терехов писал о трех волнах ударов по Харькову. В результате обстрелов повреждены здания больницы, школы, жилые дома, отделения Новой почты, производственные предприятия.
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