Пока известно об одном погибшем. Число раненых на 9 утра возросло до 11. Что известно о пострадавших, пишет 24 Канал.

Важно В Днепре есть погибшие и пострадавшие в результате утренней атаки

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В Харькове есть жертва и раненые

На данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб – мужчина около 35 лет,

– сообщил глава ОВА.

Также Олег Синегубов рассказал, что еще 8 человек получили ранения. Им оказывают помощь медики.

Обновление. Число раненых в результате ракетных ударов по Харькову увеличилось до 11. Об этом в 09:20 сообщил глава ОВА.

В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры города. В частности, пострадали медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются.

Пресс-секретарь ОВА Елена Шаповал сообщила, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в эфире телемарафона городской голова сообщал, что раненые в больнице. Спасатели разбирают завалы.

Игорь Терехов писал о трех волнах ударов по Харькову. В результате обстрелов повреждены здания больницы, школы, жилые дома, отделения Новой почты, производственные предприятия.

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