Він зазначив, що окупанти можуть повторювати подібні атаки по Україні у майбутньому. Адже наразі вони накопичували засоби для того, щоб пускати їх по території нашої держави.

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Умєров прокоментував масовану атаку росіян по Україні

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Міністр оборони наголосив, що багато місяців росіяни накопичували ракети саме для того, щоб здійснити комбінований масований обстріл України. Зокрема, окупанти вдарили по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях, по мирних українських містах.

Умєров зазначив, що цієї ночі загарбники використовували аеробалістичні, балістичні, крилаті, зенітно-керовані ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед". За словами міністра, ракети Х-101/Х-505 окупанти запустили з 18 стратегічних бомбардувальників.

Це наймасованіша атака з повітря за цю війну. Росіяни вбили й поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову Росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців,

– написав Умєров.

Він зауважив, що за кожен з цих злочинів буде справедливе покарання. Умєров також подякував кожному солдату та офіцеру наших сил ППО, які "власним професіоналізмом зривають підступні плани ворога, щоб зламати нашу волю до боротьби до перемоги".

"Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", – наголосив міністр.

Водночас очільник Міноборони запевнив, що зі свого боку міністерство продовжує роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.

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