В городе нужно заменить более 2 тысяч окон. Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что принимают заявки от жителей на выплаты компенсаций.
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Сложная ситуация во Львове
Андрей Садовый отметил, что примерно в 3:00 начались атаки на Львов и область. Сейчас известно о 14 "Шахедах", атаковавших регион. С 6 утра начались атаки ракетами. Во Львове было слышно 5 взрывов. Сработала наша ПВО, которая уничтожила эти ракеты, но обломки и взрывная волна совершили очень большую беду.
К сожалению, один человек погиб. 15 человек получили ранения. В частности, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь.
Всего во Львове 18 домов потерпели разрушения. Приблизительно 2 тысячи окон нужно заново заменить. Также сложная ситуация в трех школах. А в одной из школ в Сыховском районе огромные разрушения. Даже есть проблемы с основанием стены. Сейчас эксперты определяют, не нужно ли делать дополнительные укрепления.
Сложная ситуация. Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сразу все соответствующие решения принимаем, компенсируем людям средства за ремонт окон, дверей, – подчеркнул мэр.
Сейчас все работают, привезли пленку, которую будут использовать, чтобы закрыть эти отверстия, где были раньше окна. Все силы будут направлены на то, чтобы как можно скорее восстановить.
"Работы у нас очень много. Если говорить о деньгах, то это минимум 50 миллионов только на выплаты, компенсации жильцам за уничтоженные окна, двери. Очень много машин разрушено. Ударная волна была нереальной силы", – сказал он.
Сейчас начали принимать заявки на выплаты компенсаций. Люди смогут получить свои деньги, когда заработают банки. Также для людей, которые нуждаются, есть варианты для временного проживания, а город компенсирует.
Также оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры. Возникли пожары, которые уже были ликвидированы.
Каким будет обучение учеников поврежденных школ
Мэр Львова отметил, что две школы расположены рядом. В ближайшие дни оценят, когда смогут восстановить эти учебные заведения.
Учебный процесс будет продолжаться офлайн, онлайн. Возможно, в одной из школ введем дополнительные возможности для обучения пострадавшей школы. К концу дня управление образования, думаю, уже определит протокол,
– отметил Садовый.
Массированная атака по Украине 29 декабря: главное
- В пятницу, 29 декабря, российские захватчики совершили самую массированную атаку по Украине за последние несколько месяцев. Взрывы были слышны в Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате вражеского обстрела 20 жертв и 132 раненых.
- Во время массированной атаки по Украине защитники неба уничтожили 114 из 158 воздушных целей. Героям удалось ликвидировать 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты использовали все типы ракет, кроме "Калибров", а количество одновременных воздушных целей было одним из самых больших за время войны.