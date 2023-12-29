В городе нужно заменить более 2 тысяч окон. Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что принимают заявки от жителей на выплаты компенсаций.

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Сложная ситуация во Львове

Андрей Садовый отметил, что примерно в 3:00 начались атаки на Львов и область. Сейчас известно о 14 "Шахедах", атаковавших регион. С 6 утра начались атаки ракетами. Во Львове было слышно 5 взрывов. Сработала наша ПВО, которая уничтожила эти ракеты, но обломки и взрывная волна совершили очень большую беду.

К сожалению, один человек погиб. 15 человек получили ранения. В частности, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь.

Всего во Львове 18 домов потерпели разрушения. Приблизительно 2 тысячи окон нужно заново заменить. Также сложная ситуация в трех школах. А в одной из школ в Сыховском районе огромные разрушения. Даже есть проблемы с основанием стены. Сейчас эксперты определяют, не нужно ли делать дополнительные укрепления.

Сложная ситуация. Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сразу все соответствующие решения принимаем, компенсируем людям средства за ремонт окон, дверей, – подчеркнул мэр.

Сейчас все работают, привезли пленку, которую будут использовать, чтобы закрыть эти отверстия, где были раньше окна. Все силы будут направлены на то, чтобы как можно скорее восстановить.

"Работы у нас очень много. Если говорить о деньгах, то это минимум 50 миллионов только на выплаты, компенсации жильцам за уничтоженные окна, двери. Очень много машин разрушено. Ударная волна была нереальной силы", – сказал он.

Сейчас начали принимать заявки на выплаты компенсаций. Люди смогут получить свои деньги, когда заработают банки. Также для людей, которые нуждаются, есть варианты для временного проживания, а город компенсирует.

Также оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры. Возникли пожары, которые уже были ликвидированы.

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Каким будет обучение учеников поврежденных школ

Мэр Львова отметил, что две школы расположены рядом. В ближайшие дни оценят, когда смогут восстановить эти учебные заведения.

Учебный процесс будет продолжаться офлайн, онлайн. Возможно, в одной из школ введем дополнительные возможности для обучения пострадавшей школы. К концу дня управление образования, думаю, уже определит протокол,

– отметил Садовый.

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