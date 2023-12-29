Главная редактор сайта 24 Канал Анастасия Зазуляк показала ужасающие последствия очередной террористической атаки россиян. В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий утренних обстрелов.
Важно Украина пережила самую массовую атаку – 20 жертв, 132 раненых: подробно о состоянии людей в городах
Оккупанты убили украинского баскетболиста, мастера спорта Украины международного класса Виктор Кобзистого. Ему было 44 года. Также из-за российских обстрелов пострадали 17 жителей Львова.
Последствия ракетных обстрелов Львова / Фото: 24 Канал
Львов приходит в себя после ракетного обстрела
Больше всего разрушений в Сиховском районе города. Российская ракета попала во внутренний двор, образовав огромную воронку. Рядом находится много жилых домов.
"Между домами есть внутренний двор, где обычно люди выгуливают собак или дети играют на площадке. Именно в это место попала ракета. Нет живого места. Разбиты автомобили, окна", – сказала Зазуляк.
В результате российского террора во Львове повреждено около 18 жилых домов. Также пострадали 3 школы и детский сад.
Все окна разбиты. Разрушен фасад. Внутри все изуродовано. Нет ни парт, ничего. В этом году этой школе будет 30 лет,
– отметила главная редактор сайта 24 Канал.
К счастью, у учеников уже начались каникулы, поэтому детей не было в учебном заведении. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ученики одной из школ могут находиться на каникулах дольше.
Людей очень много. Здесь (рядом с местом прилета – 24 Канал) развернут штаб помощи, где люди могут поесть, согреться и обратиться за психологической или медицинской помощью. Многие обращались, но все оперативно работают и быстро оказывают необходимую помощь,
– добавила Зозуляк.
Все службы работают над ликвидацией последствий утреннего удара. Львовский городской совет выделит 35 миллионов гривен на компенсации для жителей домов, пострадавших от ракетных обстрелов.
Массированная атака по Украине 29 декабря
- Российские оккупанты 29 декабря совершили самую массированную атаку по Украине в течение последних нескольких месяцев. Взрывы были слышны в Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате вражеского обстрела 20 жертв и 132 раненых.
- Во время массированной атаки по Украине защитники неба уничтожили 114 из 158 воздушных целей. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что враг использовал все типы ракет, кроме "Калибров", а количество одновременных воздушных целей было одной из самых больших за время войны.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал этот обстрел "нападением террористов". Он подчеркнул, что Украине нужно больше поддержки и силы для того, чтобы остановить этот террор.