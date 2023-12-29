Головна редакторка сайту 24 Канал Анастасія Зазуляк показала жахливі наслідки чергової терористичної атаки росіян. Нині на місці тривають роботи з ліквідації наслідків ранкового обстрілу.

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Окупанти вбили українського баскетболіста, майстра спорту України міжнародного класу Віктора Кобзистого. Йому було 44 роки. Також через російський обстріл постраждали 17 мешканців Львова.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого.

Наслідки ракетного обстрілу Львова / Фото: 24 Канал

Львів оговтується після ракетного обстрілу

Найбільше руйнувань у Сихівському районі міста. Російська ракета влучила у внутрішній двір, утворивши величезну вирву. Поруч розташовано багато житлових будинків.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

"Поміж будинками є внутрішній двір, де зазвичай люди вигулюють собак чи діти граються на майданчику. Саме в це місце влучила ракета. Немає живого місця. Розтрощені автівки, вікна", – мовила Зазуляк.

Внаслідок російського терору у Львові пошкоджено близько 18 житлових будинків. Також постраждали 3 школи й дитячий садок.

Всі вікна побиті. Зруйновано фасад. Всередині все понівечено. Немає ні парт, нічого. Цього року цій школі буде 30 років,

– зазначила головна редакторка сайту 24 Канал.

На щастя, в учнів вже розпочалися канікули, тому дітей не було в навчальному закладі. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що учні однієї зі шкіл можуть перебувати на канікулах довше.

Людей дуже багато. Тут (поруч з місцем прильоту – 24 Канал) розгорнуто штаб допомоги, де люди можуть поїсти, зігрітися й звернутися за психологічною чи медичною допомогою. Багато людей зверталося, але всі оперативно працюють й швидко надають необхідну допомогу,

– додала Зазуляк.

Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків ранкового удару. Зазначимо, що Львівська міська рада виділить 35 мільйонів гривень на компенсації для мешканців будинків, постраждалих від ракетного обстрілу.

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