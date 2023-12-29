Детей, к счастью, в учебных заведениях еще не было. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях атаки врага и заявил, что учащиеся одной из школ могут находиться на каникулах дольше.
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Садовый о результате атаки по Львову и обучение школьников
Глава города подчеркнул: ситуация сложнее, чем он думал сначала.
Наша школа коммунальная – здесь живого места нет: сами стены остались, все окна вылетели, двери вылетели. Так выглядит, что каникулы для детей в той школе немного будут продлены,
– сообщил Садовый.
И добавил, что понадобится около месяца или больше, чтобы все в этой школе привести в порядок. Сейчас в мэрии продолжается комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Полностью за счет города мы компенсируем все потери. Для людей – это шок, конечно: в такие праздничные дни – такая большая беда,
– акцентировал мэр.
Как выглядит уничтоженная школа во Львове
Андрей Садовый также показал, как выглядит вышеупомянутая школа во Львове. В этом году – 30 лет с даты основания этого учебного заведения.
Кадры уничтоженной школы во Львове в результате атаки россиян / фото из телеграм-канала Андрея Садового
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Что известно о ракетной атаке россиян по Львову
- Россияне утром 29 декабря нанесли массированный удар по Украине.
- Атаковали ракетами и Львов.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетной атаки поврежден дом на улице Хоткевича. К сожалению, есть погибший и раненые.
- Сначала сообщили о 3 раненых во время обстрела города. Однако позже количество пострадавших значительно выросло.
- По состоянию на 10.33 количество раненых увеличилось до 15. Четырех из них госпитализировали.
- Ликвидация последствий обстрелов в городе продолжается.