Российская армия нанесла массированный ракетный удар различными средствами воздушного нападения. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

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По словам Игната, речь идет о мощном ударе.

Фактически, летело все, наверное, "Калибров" не было. А так и "Кинжалы" мы видели и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах. Далее мы видим применение "Шахедов" тоже было, летели с юго-восточного направления,

– подчеркнул представитель.

Он рассказал, что российские захватчики применяли ракеты Х-22 или Х-32. Было зафиксировано около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95. По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555 были применены тоже.

Есть ущерб в регионах, есть и пострадавшие. Итог результатов боевой работы Воздушные Силы сообщат позже.

Игнат также сообщил, что столько воздушных целей не было видно в течение длительного периода времени, поскольку этой ночью они были во всех областях и во многих направлениях.

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