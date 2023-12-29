Российская армия нанесла массированный ракетный удар различными средствами воздушного нападения. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.
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Чем россияне ударили по Украине
По словам Игната, речь идет о мощном ударе.
Фактически, летело все, наверное, "Калибров" не было. А так и "Кинжалы" мы видели и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах. Далее мы видим применение "Шахедов" тоже было, летели с юго-восточного направления,
– подчеркнул представитель.
Он рассказал, что российские захватчики применяли ракеты Х-22 или Х-32. Было зафиксировано около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95. По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555 были применены тоже.
Есть ущерб в регионах, есть и пострадавшие. Итог результатов боевой работы Воздушные Силы сообщат позже.
Игнат также сообщил, что столько воздушных целей не было видно в течение длительного периода времени, поскольку этой ночью они были во всех областях и во многих направлениях.
Последствия ночной атаки врага: последние новости
- Утром 29 декабря россияне обстреляли Днепр и попали в торговый центр и роддом. Мэр города Борис Филатов сообщил, что в Днепре есть погибшие и пострадавшие в результате атаки. Глава ДОС Николай Лукашук подтвердил информацию и подчеркнул, что на местах работают все службы.
- Под массированный обстрел 29 декабря попал и Киев. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракет повредили складское помещение в Шевченковском районе столицы. В конце концов, стало известно, что там под завалами находятся люди. По предварительным данным, травмировались люди в нескольких районах украинской столицы. На местах уже работают оперативные службы. Сейчас известно о 17 пострадавших и 2 погибших.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетной атаки 29 декабря поврежден дом на улице Хоткевича. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем в результате атаки. Также сначала было известно о 3 раненых во время обстрела Львова. Однако позже количество пострадавших возросло к 8.