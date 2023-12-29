Російська армія завдала масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

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За словами Ігната, мовиться про потужний удар.

Фактично, летіло все, мабуть, "Калібрів" не було. А так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах. Далі ми бачимо застосування "Шахедів" теж було, летіли з південно-східного напрямку,

– наголосив речник.

Він розповів, що російські загарбники застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Було зафіксовано також близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95. За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 було застосовано теж.

Є збиття у регіонах, є і постраждалі. Підсумок результатів бойової роботи Повітряні Сили повідомлять пізніше.

Ігнат також повідомив, що стільки повітряних цілей не було видно протягом тривалого періоду часу, оскільки вони були в усіх областях та у багатьох напрямках.

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