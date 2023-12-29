Російська армія завдала масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Через ракетний удар у Дніпрі пошкоджено пологовий будинок
Чим росіяни вдарили по Україні
За словами Ігната, мовиться про потужний удар.
Фактично, летіло все, мабуть, "Калібрів" не було. А так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах. Далі ми бачимо застосування "Шахедів" теж було, летіли з південно-східного напрямку,
– наголосив речник.
Він розповів, що російські загарбники застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Було зафіксовано також близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95. За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 було застосовано теж.
Є збиття у регіонах, є і постраждалі. Підсумок результатів бойової роботи Повітряні Сили повідомлять пізніше.
Ігнат також повідомив, що стільки повітряних цілей не було видно протягом тривалого періоду часу, оскільки вони були в усіх областях та у багатьох напрямках.
Наслідки нічної атаки ворога: останні новини
- Зранку 29 грудня росіяни обстріляли Дніпро і влучили в торговий центр та пологовий будинок. Мер міста Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі є загиблі та постраждалі внаслідок атаки. Голова ДОР Микола Лукашук підтвердив інформацію і наголосив, що на місцях працюють всі служби.
- Під масований обстріл 29 грудня потрапив і Київ. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ракет пошкодили складське приміщення у Шевченківському районі столиці. Зрештою стало відомо, що там під завалами перебувають люди. За попередніми даними, травмувалися люди у декількох районах української столиці. На місцях уже працюють оперативні служби. Наразі відомо про 17 постраждалих та 2 загиблих.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетної атаки 29 грудня пошкоджено будинок на вулиці Хоткевича. Станом на зараз відомо про 1 загиблого внаслідок атаки. Також спершу було відомо про 3 поранених під час обстрілу Львова. Однак пізніше кількість постраждалих зросла до 8.