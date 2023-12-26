Об этом 24 Каналу рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, отметив, что в течение первых 20 месяцев полномасштабной войны политика США была несколько неопределенной по поводу резкого поражения России.

Смотрите также Карма 14 поправки XIX века: сможет ли Трамп принять участие в выборах президента США 2024

Почему Байден не хочет резкого поражения России

Как подчеркнул Мельник, США готовы поддерживать Украину. Но там не решаются предоставить достаточное количество оружия, которое помогло бы ВСУ быстро и мощно победить оккупантов на поле боя.

Резкое и убедительное поражение России на поле боя может привести к распаду России и дестабилизации. А угроза Китаю сейчас выглядит приоритетной для Белого дома. Также серьезное ослабление России, по крайней мере, по мнению советников Байдена, было бы невыгодным для национальных интересов США.

– сказал Мельник.

При этом США не могут допустить поражения Украины. Ведь тогда это будет очередное поражение США. Поэтому и Байден готов сейчас идти на уступки в миграционном вопросе, чтобы Конгресс наконец-то принял военную помощь для Украины на 2024 год.

Сейчас там идет большая политическая игра. Администрация Байдена боится поражения России, которое может угрожать распадом. Но там не меньше не хотят допустить поражение Украины. Потому что поражение Украины – это очередное поражение США. Это меньше всего нужно Байдену на этом этапе, когда Америка по сути уже вступила в предвыборную кампанию,

– заметил Мельник.

Военная помощь для Украины: коротко