Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что мир скатывается в авторитарную эпоху. По его мнению, существует опасный риск того, что Запад позволит диктаторским автократам одержать верх.
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Поддержка Украины очень важна
Глава Минобороны Великобритании призвал западные страны не экономить на базовых оборонных нуждах, потому что это не обеспечит их процветание и образ жизни. Он назвал нынешние расходы на оборону, в том числе и в его государстве, недостаточными. По его мнению, даже увеличения оборонных расходов до 3% ВВП будет мало.
И я думаю, что остальному Западу придется сделать то же самое (увеличить оборонные расходы – 24 Канал)... Это реальность гораздо более опасного мира, в котором мы живем. Мы должны ясно осознавать это. Оказание поддержки Украине – это не благотворительность,
– подчеркнул Шаппс.
Как пояснил британский министр, Запад пострадает от последствий, если позволит Владимиру Путину выиграть российско-украинскую войну.
Последствия будут очень тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Причина, почему я так говорю, состоит в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы шагают по Европе. Мы знаем, что происходит, когда другие смотрят на слабость или на то, что они воспринимают как слабость, и это может иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе или где-либо еще,
– заметил он.
Шаппс подытожил, что именно поэтому Запад буквально не может позволить себе не выиграть эту войну.
Великобритания поддерживает Украину
- Недавно мэр Лондона Садик Хан изменил свое решение и одобрил идею передачи ВСУ подержанных полноприводных автомобилей, которые должны были пойти на металлолом. Он также призвал создать механизм по поощрению британских владельцев таких машин.
- Как сообщалось ранее, Великобритания и Норвегия возглавили морскую коалицию для нашего государства. Ожидается, что Украина получит от Лондона два корабля для разминирования класса Sandown.