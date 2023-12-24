Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зауважив, що світ скочується в авторитарну епоху. На його думку, існує небезпечний ризик того, що Захід дозволить диктаторським автократам взяти гору.

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Підтримка України є дуже важливою

Голова Міноборони Великої Британії закликав західні країни не економити на базових оборонних потребах, бо це не забезпечить їхнє процвітання та спосіб життя. Він назвав нинішні витрати на оборону, зокрема і в його державі, недостатніми. На його думку, навіть збільшення оборонних витрат до 3% ВВП буде замало.

І я думаю, що решті Заходу доведеться зробити те ж саме (збільшити оборонні витрати – 24 Канал)... Це реальність набагато більш небезпечного світу, в якому ми живемо. Ми повинні чітко усвідомлювати це. Надання підтримки Україні – це не благодійність,

– наголосив Шаппс.

Як пояснив британський міністр, Захід постраждає від наслідків, якщо дозволить Владіміру Путіну виграти російсько-українську війну.

Наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії, для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори крокують Європою. Ми знаємо, що відбувається, коли інші дивляться на слабкість, або на те, що вони сприймають як слабкість, і це може мати наслідки в Індо-Тихоокеанському регіоні чи деінде,

– зауважив він.

Шаппс підсумував, що саме тому Захід буквально не може дозволити собі не виграти цю війну.

Велика Британія підтримує Україну