Мер Лондона Садік Хан змінив своє рішення щодо передачі Україні повнопривідних автівок, які британці хотіли утилізувати. Спочатку він не підтримував ідею передачі цих машин для потреб ЗСУ.

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Що зробив мер Лондона

Садік Хан заявив, що підтримує ідею щодо передачі Силам оборони вживаних автівок, які мали б піти на брухт. Він звернувся до міністра транспорту Марка Харпера з проханням дати змогу жителям Великої Британії пожертвувати Україні відповідні машини через схеми утилізації.

Це можна зробити найшвидше, змінивши національні правила щодо сертифіката про знищення, який потрібен як доказ того, що автомобіль було остаточно здано на брухт, щоб замість цього забезпечити можливість експорту відповідних автомобілів в Україну через зареєстровану благодійну організацію або національну схему,

– сказав мер Лондона.

Він запропонував давати британцям гроші за вивезення автомобілів, які забруднюють навколишнє середовище, "надаючи при цьому життєво важливу допомогу народу України".

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