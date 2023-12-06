На що надала гроші Велика Британія
Україна отримає від Великої Британії транш у розмірі 43 мільйони євро, він буде розділений на 34 мільйони євро для загальної допомоги і ще 9 мільйонів євро на гуманітарні витрати. Про це оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.
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Велика Британія є одним з найближчих українських союзників. Після початку повномасштабної війни, британський уряд надав Україні як гуманітарну, так і військову підтримку.
Виділене фінансування є частиною загального обсягу гуманітарної допомоги Великої Британії Україні та регіону в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів (це 148 мільйонів євро) на 2023 – 2024 роки, про що було оголошено на Конференції з питань відновлення України у червні,
– повідомляє британський уряд
Станом на зараз, відомо, що Велика Британія передала Україні гуманітарну та економічну допомогу у розмірі 10,8 мільярда євро. Йдеться про транші, які надавалися після початку повномасштабного вторгнення.