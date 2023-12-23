Мэр Лондона Садик Хан изменил свое решение по передаче Украине полноприводных автомобилей, которые британцы хотели утилизировать. Сначала он не поддерживал идею передачи этих машин для нужд ВСУ.

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Что сделал мэр Лондона

Садик Хан заявил, что поддерживает идею передачи Силам обороны подержанных автомобилей, которые должны были пойти на металлолом. Он обратился к министру транспорта Марку Харперу с просьбой дать возможность жителям Великобритании пожертвовать Украине соответствующие машины черещ схемы утилизации.

Это можно сделать быстрее всего, изменив национальные правила по сертификату об уничтожении, который необходим как доказательство того, что автомобиль был окончательно сдан на металлолом, чтобы вместо этого обеспечить возможность экспорта соответствующих автомобилей в Украину через зарегистрированную благотворительную организацию или национальную схему,

– сказал мэр Лондона.

Он предложил давать британцам деньги за вывоз автомобилей, загрязняющих окружающую среду, "оказывая при этом жизненно важную помощь народу Украины".

Великобритания продолжает поддержку Украины