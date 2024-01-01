Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, обсудив ужесточение украинского воздушного щита. По его словам, Канада предоставит дополнительные системы NASAMS, что значительно укрепит оборону страны.

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Поддержка на всех фронтах

Зеленский поблагодарил Трюдо за готовность помогать Украине, в частности, в защите неба и финансовой поддержке. Политики также договорились об активизации двустороннего диалога по гарантиям безопасности и подготовке к встрече советников в Давосе.

Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных систем NASAMS и ракет к ним,

– отметил Зеленский.

Добавим, что эта норвежская ЗРК с американским радаром может за 12 секунд выпустить 72 ракеты. NASAMS способна поражать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Преимущества зенитно-ракетной системы:

маневренность ракет;

мобильность;

высокая точность (поражает 85% целей).

Обратите внимание! Глава нашего государства в сообщении вспомнил, что только за вечер перед Новым годом и новогоднюю ночь нашим силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов. Однако, к сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были попадания, повлекшие повреждение гражданской инфраструктуры.

Мир стоит с Украиной