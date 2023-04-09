Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований. Он отметил, что пусковая установка – это важный элемент, но есть еще командный пункт, который находится вдали от нее.

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Враг не может уничтожить систему в комплексе

NASAMS разработана таким образом, что позволяет располагать ее в разных местах.

Враг, если даже выследит что-нибудь, не уничтожит эту систему в комплексе. Это очень сложно сделать, и в России нет в этом каких-либо достижений,

– подчеркнул Мусиенко.

Воздушные силы сообщили, что NASAMS за 5 месяцев работы сбила более 100 воздушных разных целей.

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"Это очень весомый результат", – заметил военный эксперт.

Сегодня можно в открытом доступе найти информацию о системе NASAMS и понять, на что она способна и как она передвигается.

"Но достаточно важные ее элементы – радары и командные пункты. Они расположены в разных местах с целью дезориентации врага", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Обратите внимание! Норвежская зенитно-ракетная система с американским радаром NASAMS может за 12 секунд выпустить 72 ракеты. Она способна поражать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Достоинства NASAMS: мобильность; маневренность ракет; высокая точность – поражает 85% целей.

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