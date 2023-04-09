Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Він зазначив, що пускова установка – це важливий елемент, але є ще командний пункт, який перебуває на відстані від неї.

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Ворог не може знищити систему в комплексі

NASAMS розроблена у такий спосіб, що дає можливість розташовувати її в різних місцях.

Ворог, якщо навіть вистежить щось, не знищить цю систему в комплексі. Це дуже складно зробити, і в Росії немає в цьому якихось здобутків,

– підкреслив Мусієнко.

Повітряні сили повідомили, що NASAMS за 5 місяців роботи збила понад 100 повітряних різних цілей.

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"Це дуже вагомий результат", – зауважив військовий експерт.

Сьогодні можна у відкритому доступі знайти інформацію про систему NASAMS і зрозуміти, на що вона здатна і як вона пересувається.

"Але досить важливі її елементи – радари і командні пункти. Вони розташовані в різних місцях з метою дезорієнтації ворога", – наголосив Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу! Норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром NASAMS може за 12 секунд випустити 72 ракети. Вона здатна уражати літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Переваги NASAMS: мобільність; маневровість ракет; висока точність – вражає 85% цілей.

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