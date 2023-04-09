Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Він зазначив, що пускова установка – це важливий елемент, але є ще командний пункт, який перебуває на відстані від неї.
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Ворог не може знищити систему в комплексі
NASAMS розроблена у такий спосіб, що дає можливість розташовувати її в різних місцях.
Ворог, якщо навіть вистежить щось, не знищить цю систему в комплексі. Це дуже складно зробити, і в Росії немає в цьому якихось здобутків,
– підкреслив Мусієнко.
Повітряні сили повідомили, що NASAMS за 5 місяців роботи збила понад 100 повітряних різних цілей.
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"Це дуже вагомий результат", – зауважив військовий експерт.
Сьогодні можна у відкритому доступі знайти інформацію про систему NASAMS і зрозуміти, на що вона здатна і як вона пересувається.
"Але досить важливі її елементи – радари і командні пункти. Вони розташовані в різних місцях з метою дезорієнтації ворога", – наголосив Олександр Мусієнко.
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Новий пакет військової допомоги від США
- Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило новий пакет військової допомоги Україні на понад 2,5 мільярда доларів.
- Пентагон передать ЗСУ зокрема додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS). Також до пакета увійдуть боєприпаси для HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, протитанкові системи, мінометні системи, стрілецька зброя, транспортні засоби важкої техніки.
- Крім того, до пакета увійде технічне обслуговування на суму до 500 мільйонів доларів.