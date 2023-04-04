4 квітня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги для України. У Пентагоні розповіли, що увійде в цей пакет.
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Що відомо про новий пакет допомоги від США
У Міноборони виділили для України більше боєприпасів для HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для самооборони, а також протитанкових систем, стрілецької зброї, транспортних засобів важкої техніки.
Крім того, ми оголошуємо про значний пакет засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських та танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет та протитанкових систем із використанням коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) у розмірі 2,1 мільярда доларів,
– мовиться у повідомлення.
Також у допомогу традиційно увійде технічне обслуговування на суму до 500 мільйонів доларів.
Боєприпаси, машини, ракети: перелік того, що увійшло в новий пакет
Також Міноборони США надали список зброї та боєприпасів, яка увійшла в новий пакет допомоги. Варто зазначити, що там є й ракетні установки та протитанкові системи:
- Додаткові набої для ЗРК Patriot;
- Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні снаряди;
- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
- 25-мм боєприпаси;
- Ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- Близько 400 гранатометів та 200 000 набоїв;
- 11 тактичних машин для евакуації техніки;
- 61 танкер із важким паливом;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкої техніки;
- Контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- Запасні частини та інше польове обладнання.
Тим часом рамках USAI Міністерство оборони США додатково надасть Україні:
- Додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- Дев'ять 30-мм артилерійських вантажівок протидії безпілотним авіаційним системам;
- 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
- 3 радари повітряного спостереження;
- 30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;
- 130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;
- 122-мм реактивні снаряди "Град";
- Ракетні установки та боєприпаси;
- 120-мм та 81-мм мінометні системи;
- 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- Протитанкові системи Javelin;
- Протитанкові ракети;
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- 7 тактичних машин для евакуації техніки;
- 8 важких бензовозів та 105 бензовозів;
- Системи броньованих мостів;
- 4 машини тилового забезпечення;
- Вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки;
- Захищене обладнання зв'язку;
- Термінали та послуги SATCOM.