4 квітня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги для України. У Пентагоні розповіли, що увійде в цей пакет.

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Що відомо про новий пакет допомоги від США

У Міноборони виділили для України більше боєприпасів для HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для самооборони, а також протитанкових систем, стрілецької зброї, транспортних засобів важкої техніки.

Крім того, ми оголошуємо про значний пакет засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських та танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет та протитанкових систем із використанням коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) у розмірі 2,1 мільярда доларів,
– мовиться у повідомлення.

Також у допомогу традиційно увійде технічне обслуговування на суму до 500 мільйонів доларів.

Боєприпаси, машини, ракети: перелік того, що увійшло в новий пакет

Також Міноборони США надали список зброї та боєприпасів, яка увійшла в новий пакет допомоги. Варто зазначити, що там є й ракетні установки та протитанкові системи:

  • Додаткові набої для ЗРК Patriot;
  • Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні снаряди;
  • 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
  • 25-мм боєприпаси;
  • Ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
  • Близько 400 гранатометів та 200 000 набоїв;
  • 11 тактичних машин для евакуації техніки;
  • 61 танкер із важким паливом;
  • 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкої техніки;
  • Контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • Запасні частини та інше польове обладнання.

Тим часом рамках USAI Міністерство оборони США додатково надасть Україні:

  • Додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • Дев'ять 30-мм артилерійських вантажівок протидії безпілотним авіаційним системам;
  • 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
  • 3 радари повітряного спостереження;
  • 30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;
  • 130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;
  • 122-мм реактивні снаряди "Град";
  • Ракетні установки та боєприпаси;
  • 120-мм та 81-мм мінометні системи;
  • 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;
  • 120-мм танкові боєприпаси;
  • Протитанкові системи Javelin;
  • Протитанкові ракети;
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
  • 7 тактичних машин для евакуації техніки;
  • 8 важких бензовозів та 105 бензовозів;
  • Системи броньованих мостів;
  • 4 машини тилового забезпечення;
  • Вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки;
  • Захищене обладнання зв'язку;
  • Термінали та послуги SATCOM.