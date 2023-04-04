4 квітня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги для України. У Пентагоні розповіли, що увійде в цей пакет.

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Що відомо про новий пакет допомоги від США

У Міноборони виділили для України більше боєприпасів для HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для самооборони, а також протитанкових систем, стрілецької зброї, транспортних засобів важкої техніки.

Крім того, ми оголошуємо про значний пакет засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських та танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет та протитанкових систем із використанням коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) у розмірі 2,1 мільярда доларів,

– мовиться у повідомлення.

Також у допомогу традиційно увійде технічне обслуговування на суму до 500 мільйонів доларів.

Боєприпаси, машини, ракети: перелік того, що увійшло в новий пакет

Також Міноборони США надали список зброї та боєприпасів, яка увійшла в новий пакет допомоги. Варто зазначити, що там є й ракетні установки та протитанкові системи:

Додаткові набої для ЗРК Patriot;

Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні снаряди;

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси;

Ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

Близько 400 гранатометів та 200 000 набоїв;

11 тактичних машин для евакуації техніки;

61 танкер із важким паливом;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкої техніки;

Контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

Запасні частини та інше польове обладнання.

Тим часом рамках USAI Міністерство оборони США додатково надасть Україні: