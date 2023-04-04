4 апреля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Украины. В Пентагоне рассказали, что войдет в этот пакет.

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Что известно о новом пакете помощи от США

В Минобороны выделили больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для самообороны, а также противотанковых систем, стрелкового оружия, транспортных средств тяжелой техники.

Кроме того, мы объявляем о значительном пакете средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем с использованием средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в размере 2,1 миллиарда долларов,
– говорится в сообщении.

Также в помощь традиционно войдет техническое обслуживание на сумму до 500 миллионов долларов.

Боеприпасы, машины, ракеты: список вошедшего в новый пакет

Также Минобороны США предоставили список оружия и боеприпасов, вошедших в новый пакет помощи. Стоит отметить, что там есть и ракетные установки и противотанковые системы:

  • Дополнительные патроны для ЗРК Patriot;
  • Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные снаряды;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы;
  • Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • Около 400 гранатометов и 200 000 патронов;
  • 11 тактических машин для эвакуации техники;
  • 61 танкер с тяжелым топливом;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • Запасные части и другое полевое оборудование.

Тем временем в рамках USAI Министерство обороны США дополнительно предоставит Украине:

  • Дополнительные боеприпасы для передовых национальных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • Девять 30-мм артиллерийских грузовиков противодействия беспилотным авиационным системам;
  • 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерной наводкой;
  • 3 радара воздушного наблюдения;
  • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
  • 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
  • 122-мм реактивные снаряды "Град";
  • Ракетные установки и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм минометные системы;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • Противотанковые системы Javelin;
  • Противотанковые ракеты;
  • Высокоточные авиационные боеприпасы;
  • Приблизительно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • 7 тактических машин для эвакуации техники;
  • 8 тяжелых бензовозов и 105 бензовозов;
  • Системы бронированных мостов;
  • 4 машины тылового обеспечения;
  • Грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • Защищенное оборудование;
  • Терминалы и услуги SATCOM.