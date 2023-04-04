4 апреля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Украины. В Пентагоне рассказали, что войдет в этот пакет.

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Что известно о новом пакете помощи от США

В Минобороны выделили больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для самообороны, а также противотанковых систем, стрелкового оружия, транспортных средств тяжелой техники.

Кроме того, мы объявляем о значительном пакете средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем с использованием средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в размере 2,1 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении .

Также в помощь традиционно войдет техническое обслуживание на сумму до 500 миллионов долларов.

Боеприпасы, машины, ракеты: список вошедшего в новый пакет

Также Минобороны США предоставили список оружия и боеприпасов, вошедших в новый пакет помощи. Стоит отметить, что там есть и ракетные установки и противотанковые системы:

Дополнительные патроны для ЗРК Patriot;

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные снаряды;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпасы;

Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

Около 400 гранатометов и 200 000 патронов;

11 тактических машин для эвакуации техники;

61 танкер с тяжелым топливом;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

Запасные части и другое полевое оборудование.

Тем временем в рамках USAI Министерство обороны США дополнительно предоставит Украине: