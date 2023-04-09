У Повітряних силах наголосили, що NASAMS вже знищили понад сотню російських ракет та дронів. У ЗСУ показали відео, від якого перехоплює подих.
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NASAMS вже збили понад 100 російських ракет та дронів
Українські захисники схвально відгукуються про цей комплекс. Зокрема, командир дивізіону ЗРК NASAMS Микита ділиться: "Це була мрія, служити на якомусь більш досконалому зенітному ракетному комплексі, ніж С-300".
Військовий відзначає, що С-300 вже старі та "доживають своє". Пояснює, запчастин немає, і техніка фактично працює на ентузіазмі підрозділів. Тим часом у NASAMS набагато все простіше та надійніше.
За 5 місяців бойової роботи українськими ЗРК NASAMS знищено більше, ніж 100 ворожих ракет та дронів,
– підкреслили у Повітряних силах ЗСУ.
Начальник станції ЗРК Ігор розповідає, що воїни спостерігають всю обстановку на локаторі. "Вивід низьколітальних цілей, працюємо в семи різних режимах", – зазначив захисник.
Як працює NASAMS: дивіться відео
"Все відбувається дуже швидко"
Окрім того, Повітряні сили показали пункт бойового управління цього ЗРК. На моніторах оператори бачать повітряну обстановку. "Все відбувається дуже швидко, натискається на ціль – елементарно або пальцями (бо екран сенсорний) або курсором миші, офіцер бойового управління віддає наказ про порядок обстрілу цілей… Все, що буде в цьому секторі, все буде знищуватися автоматично", – додає командир дивізіону.
На оприлюднених кадрах також одна з пускових установок. Командир розповідає, що саме вона вже знищила 6 крилатих ракет. Тож ця установка – "найбільш бойова".