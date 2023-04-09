У Повітряних силах наголосили, що NASAMS вже знищили понад сотню російських ракет та дронів. У ЗСУ показали відео, від якого перехоплює подих.

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NASAMS вже збили понад 100 російських ракет та дронів

Українські захисники схвально відгукуються про цей комплекс. Зокрема, командир дивізіону ЗРК NASAMS Микита ділиться: "Це була мрія, служити на якомусь більш досконалому зенітному ракетному комплексі, ніж С-300".

Військовий відзначає, що С-300 вже старі та "доживають своє". Пояснює, запчастин немає, і техніка фактично працює на ентузіазмі підрозділів. Тим часом у NASAMS набагато все простіше та надійніше.

За 5 місяців бойової роботи українськими ЗРК NASAMS знищено більше, ніж 100 ворожих ракет та дронів,

– підкреслили у Повітряних силах ЗСУ.

Начальник станції ЗРК Ігор розповідає, що воїни спостерігають всю обстановку на локаторі. "Вивід низьколітальних цілей, працюємо в семи різних режимах", – зазначив захисник.

Як працює NASAMS: дивіться відео

Це цікаво! Командир дивізіону зазначив, що загалом NASAMS бачить цілі на відстані до 120 кілометрів.

"Все відбувається дуже швидко"

Окрім того, Повітряні сили показали пункт бойового управління цього ЗРК. На моніторах оператори бачать повітряну обстановку. "Все відбувається дуже швидко, натискається на ціль – елементарно або пальцями (бо екран сенсорний) або курсором миші, офіцер бойового управління віддає наказ про порядок обстрілу цілей… Все, що буде в цьому секторі, все буде знищуватися автоматично", – додає командир дивізіону.

На оприлюднених кадрах також одна з пускових установок. Командир розповідає, що саме вона вже знищила 6 крилатих ракет. Тож ця установка – "найбільш бойова".

Зауважимо, що кожна з пускових установок має по 6 ракет, які здатні одночасно вдарити по одній або декількох цілях. Основними перевагами цього ЗРК є мобільність та висока точність. NASAMS здатен вражати до 85% цілей.