В Воздушных силах отметили, что NASAMS уже уничтожили более сотни российских ракет и дронов. В ВСУ показали видео работы этого ЗРК, от которого перехватывает дыхание.
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NASAMS уже сбили более 100 российских ракет и дронов
Украинские защитники одобрительно отзываются об этом комплексе. В частности, командир дивизиона ЗРК NASAMS Никита делится: "Это была мечта служить на каком-то более совершенном зенитном ракетном комплексе, чем С-300".
Военный отмечает, что С-300 уже стары и "доживают свое". Объясняет, запчастей нет, и техника практически работает на энтузиазме подразделений. Между тем у NASAMS гораздо все проще и надежнее.
За 5 месяцев боевой работы украинскими ЗРК NASAMS уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов,
– подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.
Начальник станции ЗРК Игорь рассказывает, что воины наблюдают всю обстановку на локаторе. "Вывод низколетающих целей, работаем в семи разных режимах", – отметил защитник.
Как работает NASAMS: смотрите видео
Кроме того, воздушные силы показали пункт боевого управления этого ЗРК. На мониторах операторы видят воздушную обстановку. "Все происходит очень быстро, нажимается на цель – элементарно или пальцами (ибо сенсорный экран) или курсором мыши, офицер боевого управления отдает приказ о порядке обстрела целей… Все, что будет в этом секторе, все будет уничтожаться автоматически", – добавляет командир дивизиона. .
На обнародованных кадрах также одна из пусковых установок. Командир рассказывает, что именно она уже уничтожила шесть крылатых ракет. Так что эта усановка – "наиболее боевая".