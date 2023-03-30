Володимир Зеленський в інтерв'ю AP сказав, що Україні необхідно 20 систем ППО Patriot. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував слова президента й заявив, що це лише мінімум, повідомляє 24 Канал.
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Сучасні системи ППО на озброєнні ЗСУ
За словами Ігната, 20 комплексів ППО Patriot – це той мінімум, який потрібен для захисту українського неба. Проте не лише ця система необхідна захисникам. Разом з Patriot Україні потрібні й інші комплекси, такі як SAMP/T, які вже незабаром з'являться на озброєнні, а також системи IRIS-T та NASAMS.
Зрештою, із сучасних систем ППО зараз Україна матиме найбільше саме NASAMS. Це норвезький комплекс, озброєний американськими ракетами, радіус дії – 40 кілометрів.
Проте Ігнат зазначає, що цей ЗРК має можливість збільшення радіуса дії ракет. За таких умов, комплекс NASAMS буде перспективніший та зможе вражати повітряні цілі й на більшій дистанції, аніж 40 кілометрів.
Й Patriot, й SAMP/T, й IRIS-T, й NASAMS – усі ці зразки стануть потужною системою оборони, яка буде на різних ешелонах знищувати ворога,
– заявив Ігнат.
Крім того, посилення ППО сухопутних військ – не менш важливий напрямок. За словами Ігната, такі комплекси як німецькі Gepard й французькі Crotale – одні з найефективніших систем, які зараз працюють.
Частиною ППО є й винищувальна авіація, яка може ефективно, швидко, оперативно підійматися й перехоплювати повітряні цілі. Тому Ігнат наголосив, що сучасні винищувачі також потрібні Україні.
Західні системи ППО на озброєнні України
- Невдовзі в Україну надійдуть ЗРК від Італії та Франції SAMP/T. Цей комплекс повинен дозволити Повітряним силам збивати російські ракети, які раніше не могли знешкодити українські захисники.
- Найближчим часом також Україна отримає й системи Patriot. Військові експерти вважають, що цей комплекс дозволить ЗСУ збивати російські "Кинджали".
- Нині Україна може збивати лише декілька типів російських ракет, якими ворог здійснює атаки. Серед них "Калібри", крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, Х-59, Х-35 та "Іскандер-К".