Політолог Андрій Вігірінський озвучив 24 Каналу думку, що навіть якщо Трамп стане президентом, то далеко не факт, що одразу у 2025 році допомога Україні від США припиниться. Тим часом, у США може виникнути ще одна проблема, бо Китай і Росія перебувають на межі створення Альянсу.

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Внутрішні сварки в США

Вігірінський розповів, що у 2024 році Трамп не загрожує Україні, бо навіть якщо переможе на виборах, стане президентом у 2025 році. Головна проблема, яка може виникнути для України в США в цьому році – це внутрішні чвари між демократами та республіканцями та їхніми виборцями.

Байден, з точки зору глибинної держави США, є більш зануреним у важливі міжнародні союзи та питання лідерства США та розвитку демократії. Однак це не пріоритет для громадян США. Головне – це економічні та фінансові спроможності,

– зазначив політолог.

Трамп і Китай

Як зазначив політолог, для республіканців пріоритетним є протистояння з Китаєм. Тому для Трампа в разі успіху на виборах, головним буде від'єднати Путіна від Китаю. І щодо України це зовсім не означає, що одразу в 2025 році наша держава залишиться без фінансової та військової підтримки від США.

"Можливо, буде зменшення впливу США на повоєнну внутрішню політику України. На це ми вплинути не можемо. Однак допомога буде, бо є контракти на виробництво зброї, що укладені ледь не до 2030 року. Бюджет буде затверджений ще за часів пана Байдена", – зауважив Вігірінський.

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