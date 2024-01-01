Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад поддерживать Украину. Глава государства объяснил западной аудитории возможные последствия.
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Что сказал Зеленский
Украинский лидер объяснил, что в случае гипотетического проигрыша Украины Владимир Путин приблизит боевые действия к западным странам.
Путин чувствует слабость как животное, потому что он и есть животное. Он ощущает кровь, ощущает свою силу. И он вас съест на обед со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией,
– добавил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что посредством поддержки Украины Европа защищает себя от агрессии со стороны России.
Давая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших. Если России разрешат забирать украинских детей, то они (россияне – 24 Канал) заберут других детей. Если Россия нарушит права украинцев – она нарушит права в мире. Если Украина проиграет, то Путин приблизит свои войны к Западу,
– предупредил он.
Также Зеленский высказался по поводу переговоров со страной-агрессорой. Он заявил, что не видит никаких фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России. Вместо этого глава государства и другие украинцы ощущают шквал воздушных российских атак на наши города.
По его словам, Россия может посылать сигналы о якобы желании заморозить войну только из-за недостаточного количества ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Оккупантам просто нужна пауза для восстановления сил, после чего они продолжат агрессию против Украины.
Что говорят эксперты о Путине
- Не так давно полковник запаса ВСУ Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, что диктатор перешел в режим "обиженного". По его мнению, в течение ближайших 3 месяцев Путин будет очень уязвим. Однако его риторика резко изменится после "победы" на выборах президента России.
- Ранее руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предположил, что Кремль активно использует двойников Путина из-за желания сохранить власть любой ценой. По его словам, путинский режим осознает риски своего существования.
- Напомним, политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что президент государства-террориста не собирается завершать войну, потому что он живет в мире собственных фантазий. Эксперт считает, что остановить Путина смогут сумасшедшие потери среди оккупантов и недостаток техники.