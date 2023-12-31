Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок поделился с 24 Каналом подозрением, что российский диктатор чувствует себя не так, как надо. Ему реально следует избегать прямых контактов с чиновниками.
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"Теперь режим – Шойгу, Патрушев, Герасимов, силовики – пытаются уберечься при власти любым способом, в том числе с использованием двойников Путина", – предположил Клочок.
Однако многие работающие непосредственно в команде знают Путина лично очень давно. Многие могут подозревать, что кремлевская пропаганда активно использует двойников. Но они не будут говорить об этом вслух, чтобы не подвергаться опасности.
Неизвестно, сколько продлится такой баланс
Если действительно существуют определенные договоренности между правительственными, властными, финансовыми группами по поводу сохранения влияния в России, остается неизвестным, сколько такой союз продержится.
У меня большие положительные надежды на 2024 год, потому что экономика России демонстрирует свою неустойчивость и довольно сильно зависима от китайской экономики, которая тоже демонстрирует рецессию в течение трех месяцев подряд,
– заметил Клочок.
Дальнейшее ухудшение экономической ситуации в России может повлиять на политическую. Более того, Китаю нужно выходить на международный рынок, где ему четко поставят условия: либо развиваться вместе – либо поддерживать Россию.
Российско-китайские отношения: последние новости
- В Business Insider сообщили, что Китай и Россия близки к созданию военного альянса. Они пытаются использовать глобальную нестабильность, чтобы навредить США и их союзникам.
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